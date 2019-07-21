Kriz, AVM’leri boşalttı

Her AVM’de 10 mağaza olmak üzere 4 binden fazla mağaza boşta bekliyor.

Türkiye’de sadece 2018 yılında 71 futbol sahası büyüklüğünde AVM inşa edildi. AVM konusunda 2018 Avrupa şampiyonu Türkiye oldu. Türkiye’de son 4 yıldır ayda 1 AVM açılıyor. Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’daki alış veriş merkezi pazarı 2018’de 168,1 milyon metrekareye ulaştı. 2018’de Türkiye dahil tüm Avrupa’ya 2,6 milyon metrekarelik AVM inşa edilirken, bunun beşte biri Türkiye’de yapıldı. Türkiye’de sadece 2018’de 525 bin metrekarelik AVM inşa edildi. Buna karşılık plansızca inşa edilen AVM’ler ciddî bir krizin içinde. Yurttaşın alım gücünün daralması AVM’leri seyirlik mekânlar haline getirdi.

‘4 binden fazla mağaza boş’

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler dolayısıyla büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz.” dedi. Tüketicinin harcamalarını kıstığının sahadaki gözlemlerinden ve TÜİK verilerinden net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Öncel, “Örneğin TÜİK verileri Mayıs ayında takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldığını gösteriyor. Aynı dönemde cirolarda yüzde 15,6’lık bir artış var. Ancak bu artışın neredeyse tamamı maliyetlerin bir bölümünün fiyatlara yansımasından kaynaklanıyor. İlk 6 ayda perakende cirolarının reel anlamda ekside olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.