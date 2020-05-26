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27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kriz en az 10 yıl sürer

26 Mayıs 2020, Salı 23:39
Ekonomist Nouriel Roubini: “Benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa girdik. En az 10 yıl sürecek küresel bir depresyonla karşı karşıyayız” dedi.

Ekonomist Nouriel Roubini, Koronavirüs pandemisi sebebiyle küresel ekonominin derin bir krize girdiğini ifade etti ve toparlanmanın uzun yıllar alacağı uyarısında bulundu.

2008 küresel krizini öngörebilen ekonomistler arasında yer alan ve ‘Doktor Kıyamet’ lakabıyla da bilinen Roubini, Koronavirüs salgını sırasında kaybedilen istihdamın bir kısmının geri dönmeyeceğini de söyledi.

BBC’deki habere göre Roubini, “Benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa girdik. Küresel ekonomi toparlansa dahi büyüme çok düşük seviyelerde kalacak” diye konuştu: “2008 krizinde üretimin hızla düşüşe geçmesi üç yıllık bir sürecin sonunda oldu. Bu kez aynı noktaya üç yıl değil, üç ay değil sadece üç haftada ulaştık. Ekonomilerin her alanında serbest düşüş yaşandı. En az 10 yıl sürecek küresel bir depresyonla karşı karşıyayız” Roubini, ileride gerçekleşebilecek toparlanmanın da ya ‘U’ ya da daha da kötü bir senaryo olan ‘L’ şeklinde olacağını söyledi. ‘U’ şeklinde toparlanma, ekonomik aktivitenin hızla zayıflamasının ardından yeniden yükselişe geçmeden önce uzun süre düşük seviyede kalması anlamına geliyor. ‘L’ şeklindeki toparlanmada ise sıfır büyüme ya da küçülme dönemi daha da uzuyor.

Maaşlar düşecek

Roubini, hem gelişen ülkelerde hem de gelişmiş ekonomilerde yaşanan milyonlarca istihdam kaybının, toparlanmanın süresini uzatacağını vurguladı: “Kaybolan işler kısmen geri dönebilecek. Maaşlar düşecek, sosyal güvenceler azalacak, işlerin bir kısmı part-time olacak. İşini elinde tutabilenler için ise iş güvencesi daha da azalacak.” Dünya genelinde Koronavirüs vak’a sayısı 5 milyonu aşmış durumda ve sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırmaya başlayan bazı ülkeler vak’a sayılarının yeniden artması nedeniyle yeniden tedbir almak zorunda kaldı. Roubini, işletmelerin açılmasının da tek başına çözüm olmadığını ifade ederek, “Bu mağazaları açabilirsiniz ama asıl soru ekonomik hayata geri dönüp dönemeyecekleri. Çin’deki alış veriş merkezlerinin büyük kısmı hâlâ boş. Ticari uçuşlar hâlâ yarı yarıya az. Almanya’da dükkanlar açıldı ama kim gidip alışveriş yapıyor?” dedi. Roubini, küresel ekonomiye dair tahminlerinde sürekli olarak kötümser beklentiler içerisinde olduğu için kendisine takılan ‘Doktor Kıyamet’ lâkabının yerine ise ‘Doktor Gerçekçi’ benzetmesinin daha yerinde olacağını ifade etti.

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