Ankara’daki Hacı Bayram Camii esnafı, pandemi sebebiyle iki yıldır hacca ve umreye gidilmediği için batma noktasına geldi.

Esnaf, mağduriyetini; “Küçük esnaf öldü. Ulus civarında küçük esnaf kalmadı” sözleri ile aktardı. İki yıldır “kendilerinden yediklerini” dile getiren Seyit Karakaya, müşterinin gelmediğini vurgulayarak; “Üç gün çalışıyoruz, hafta sonu iki gün kapalıyız, kiralarımız birikti” dedi. Hasan Çakır, hac ve umreye gidiş durduğu için iş yapamadıklarını belirterek, belediyenin ve devletin yaptığı yardımların giderlerini karşılamadığını söyledi. Ankara - Anka

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