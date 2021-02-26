Küçük şirket ülkesi olmayalım

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlediği XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu, iş dünyası ve uluslar arası alandan uzmanların katılımıyla başladı.

Çevrimiçi zirvenin açılışında söz alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketlerin imkânları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını uygulamak zorunda olduklarına dikkat çekti. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ise Türkiye’deki şirketlerin ömrünün çeyrek asır ile sınırlı olduğunu belirterek, “Girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz” dedi.

DÜNYADA YATIRIM RÜZGÂRI VAR

Dünya genelinde esen yatırım rüzgârının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkat çeken Ünal, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz, ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim ‘acaba yapsak mı’ denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz. Şirketlerin önüne ‘öz’ takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkânları böleriz. Halbuki dünya genelinde krizle birlikte esen bir yatırım rüzgarı var. Yönetim kültürü ve düzgün işleyen bir yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirketlere duyduğu güveni ve yatırım girişlerini artırıyor. İşte kurumsal yönetim, bu güveni yaratmamıza aracılık ediyor. Kamu, sivil toplum, özel sektör fark etmeksizin, yöneticilerin adil, şeffaf olmasını, gerektiğinde hesap vereceğini bilmesini ve sorumlu davranmasını sağlıyor” dedi.