Kurban Bayramı’nda kartlı ödemede rekor

Kurban Bayramı’nda ve arefe gününde 7.7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arefe gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.

Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Temmuz ayında banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 88.1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 76.4 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 11.7 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 olarak gerçekleşti. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği Temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan ‘Kamu-Vergi Ödemeleri’ sektöründe, kredi kartlarıyla 4.1 milyar TL’lik ödeme yapıldı.