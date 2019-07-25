Kurban sayısı azalacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl Kurban Bayramı’nda 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirterek, bu yıl kurban fiyatlarının yüksek olması nedeniyle rakamların azalacağını söyledi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarım ve hayvancılık sektörünün durumunu değerlendirdi. Piyasa fiyatlarının tüketicinin alım gücünü zorladığına işaret eden Gürer, tarım ve hayvancılıktaki sorunların, girdi fiyatlarının düşürülmesi ve aile tipi işletmelerin yeniden teşvik edilmesiyle çözüme ulaşacağını belirtti. Hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin rakamların, hayvancılıkta dışa bağımlılığın göstergesi olduğunu ileri süren Gürer, “2010-2018 yılları arasında yaklaşık 7,7 milyon küçükbaş ve büyükbaş hayvan ithalatı ile 292 bin ton sığır eti ithalatına toplam 8,2 milyar dolar para ödemişiz. Bu dönemde toplam 1 milyon 790 bin 223 büyükbaş hayvan ithal etmişiz” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.