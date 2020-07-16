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Küresel borçlar 258 trilyon doları aştı

16 Temmuz 2020, Perşembe 21:13
Küresel borç seviyesi, yılın ilk çeyreğinde 1,2 trilyon dolar artışla 258 trilyon dolara çıktı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. 

Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 trilyon dolar artarak 258 trilyon dolara yükseldi. Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 249,4 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. 

Küresel borcun ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 331'e ulaştı. 

Sektörler bazında incelendiğinde, hane halkına ait borçlar yılın ilk çeyreğinde 48,1 trilyon dolar, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 75,6 trilyon dolar, kamuya ait borçlar 69,9 trilyon dolar ve finansal şirketlere ait borçlar 64,3 trilyon dolar olarak hesaplandı. 

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu bu yılın ilk çeyreğinde 185,4 trilyon dolar olurken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 72,6 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmiş ekonomilerde yüzde 392 olarak kaydedilirken, gelişmekte olan ekonomilerde ise yüzde 230 oldu. 

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu durgunlukta özellikle gelişmekte olan piyasalarda küresel borcun GSYH'ye oranının arttığı belirtildi.

Etiketler: küresel borç
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