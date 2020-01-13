Küresel borçlar rekor kırdı

Küresel borç seviyesi geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 trilyon dolar artarak 253 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, geçen yılın üç çeyreğinde küresel borç tutarı 9 trilyon dolar artarak 253 trilyon dolara yükseldi. Küresel borcun, düşük faiz oranları ve gevşek finansal koşulların etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinin sonunda 257 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Rapora göre, 2019’nun üçüncü çeyreğinin sonunda toplam borç dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) üç katını (yüzde 322) aştı. IIF’nin raporuna göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, geçen yıl üçüncü çeyreğinde hane halkına ait borçlar yüzde 60,2'ye (2018’de yüzde 59,6), finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 92,5’e (2018’de 91,6) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 88,3 (2018’de 86) ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81,4 (2018’de 81,7) düzeyinde gerçekleşti. AA

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