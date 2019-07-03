Küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri

Dünya çapında imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) yaşanan düşüş, küresel ekonominde yavaşlama endişelerini artırıyor.

Ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, dünyanın önde gelen ekonomilerinin imalat PMI verilerini 50 seviyesinin altında tutmaya devam ediyor. 50 seviyesinin altında olması durumunda aktivite daralmasına işaret eden PMI, ekonomik görünümü yorumlama açısından yol gösterici konumunda bulunuyor. Dünyanın ilk 20 ekonomisine bakıldığında 2019 yılı üretim açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Küresel ekonominin lokomotifi konumundaki ABD'de haziran imalat PMI her ne kadar 50,6 seviyesiyle pozitif değerlendirilse de bu rakam Eylül 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Yılbaşında 54,9 olan ABD imalat PMI, yılın ilk yarısında karışık bir seyir izledi. AA

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