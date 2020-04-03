Küresel maliyet 4,1 trilyon doları bulabilir

Kovid 19 salgınının Avrupa’ya, ABD’ye ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara ulaşabileceği bildirildi.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının Avrupa’ya, ABD’ye ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi. ADB, “Asya Kalkınma Görünümü 2020” raporunu yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, daha uzun ekonomik faaliyetlerin durması, daha büyük talep şokları ve Avrupa, ABD ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı senaryosunda virüsün dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi. Bunun, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,8 daralması anlamına geldiğinin ifade edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan Asya ülkelerine pandeminin toplam maliyetinin 891,6 milyar dolar olacağı öngörüldü.

FAALİYETLER KISA SÜRELİĞİNE DURURSA...

Raporda, ekonomik faaliyetlerin daha kısa süreli durması ve talep şoklarının daha küçük kalması senaryosunda pandeminin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon dolar ile sınırlanırken, küresel GSYH’nin yüzde 2,3 küçüleceğine işaret edildi. ADB, kalkınma görünüm raporunda, Asya’ya yönelik bu yıl için ortalama büyüme tahminini yüzde 5,5’ten 2,2’ye çekerken, gelecek yıl bölgenin büyümesinin yeniden hızlanarak yüzde 6,2 yükselmesini öngördü.