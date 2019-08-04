Kuru kayısı fiyatları da yükselişe geçti

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Malatya’da ürünün fiyatı, geçen yılki hasat dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi.

Geçmiş yıllardaki hasat sezonlarında kuru kayısı fiyatları düşüşle başlarken son iki yıldır kuru kayısı fiyatları hasat döneminde yükseliş eğilimi gösteriyor. Geçen yıl hasat döneminde kilogramı 9 liradan satılan 4 numara ihracatlık kuru kayısının fiyatı, ihracattaki artış dolayısıyla bu yıl yüzde 22 artarak 11 liraya yükseldi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hedeflerinin kuru kayısı ihracat rakamlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Artan ihracat rakamlarının piyasaya pozitif etki oluşturduğuna işaret eden Özcan, bu durumun yükselme eğilimine bağlı kuru kayısı piyasasını oluşturduğunu söyledi. AA

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