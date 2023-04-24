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25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

24 Nisan 2023, Pazartesi 17:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubata kıyasla yüzde 19,5 artarak 9 bin 473'ten 11 bin 319'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,2 artışla 1451 oldu. Şubatta 1178 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise martta kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi.

Buna göre, martta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 19,5, kooperatif sayısı yüzde 24,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 23,2, kooperatif sayısı yüzde 17 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4 azaldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kooperatif sayısı yüzde 51,5 yükselirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 arttı, kooperatif sayısı yüzde 14,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21 azaldı.

Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 581 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sını limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 2,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6'sı İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Martta Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 736'sı ticaret, 1683'ü inşaat ve 1618'i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 710'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 708'i inşaat, 217'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 489'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'inin imalat ve 172'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 752'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 253'ünün inşaat, 186'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 262 kooperatif kurulurken bunların 171'i konut yapı, 39'u işletme, 23'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1254 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü Rusya ve 78'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 139'u anonim, 1115'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 541'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187'si gayrimenkul acenteleri, 176'sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

AA

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