Kuyumcular mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakan Mehmet Şimşek’in “Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira.” açıklamasının ardından 9 büyükşehirde gerçekleştirdiği kuyum sektörü denetimleri 36 ildeki 500 büyük ve riskli mükellefi kapsayacak şekilde artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere ilişkin denetimlerini derinleştiriyor. Bu kapsamda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Risk Analiz Genel Müdürlüğü ilk aşamada Şimşek’in “Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar.” dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe almış ve temmuz ayında 9 büyükşehirdeki işletmelerde fiili envanter denetimi gerçekleştirmişti.

EKİPLER DENETLEMEDE

Bakan Şimşek’in kayıt dışılıkla mücadeleye aralıksız devam edilmesi yönündeki talimatları çerçevesinde harekete geçen Vergi Denetim Kuruluna bağlı vergi müfettişleri ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, denetimlerini genişletti. Bakanlık ekipleri, bu kez 36 ildeki 500’ü aşkın işletmede büyük ve riskli kuyumcu işletmelerine ilişkin denetim ve fiili envanter çalışması yaptı.