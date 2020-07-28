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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Libya'nın petrol gelirlerinde 'sert düşüş'

28 Temmuz 2020, Salı 20:21
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkede üretimin kesilmesi nedeniyle petrol ve gazdan elde edilen gelirde "sert düşüş" yaşandığını açıkladı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili kurum NOC'un resmi hesabından yapılan açıklamada, yılın ilk altı ayında hidrokarbon kaynaklarından elde edilen gelirlere ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, ham petrol ve gaz gelirleri, haziran ayındaki 45,5 milyon dolar gelirle bu yılın en düşük seviyesini görürken, altı aylık sürede petrol ürünü satışından hiç gelir elde edilmedi.

Petrol ve gazdan elde edilen toplam gelirin, bu yıl içinde şu ana kadar 3,6 milyar dolar olduğu belirtildi.

Gaz (propan ve bütan) ve doğal gaz kondensatı gelirlerinin de düşüş göstererek aylık ortalama 8,9 milyon dolar olduğu kaydedildi.

"Rafineriler, petrol sahaları ve limanların yasa dışı abluka sonucu kapatılmasının ardından azalan üretimin, bu sert düşüşe neden olduğu"na dikkat çekildi.

Üretimdeki kesintiler petrol altyapısına kalıcı zarar veriyor

Açıklamada, NOC Başkanı Mustafa Sanallah da "Libya devletinin, arka arkaya altı aylık petrol ve gaz üretimindeki ağır kayıplardan zarar görmeye devam ettiğini" vurguladı.

"Yasa dışı petrol ablukasının ulusal ekonomiye yıkıcı etkileri olduğuna ve Libyalıların yaşam standartlarına zarar verdiğine" işaret eden Sanallah, şunları kaydetti:

"Rezervlerimiz kalıcı hasara maruz kalıyor. Durağan haldeki akışkan maddeler boru hatlarını aşındırıyor ve bu da bize devasa onarım maliyeti çıkaracak. Tüm Libyalı tarafları, petrol üretimini yeniden başlatmak ve daha fazla hasarı önlemek için en yakın zamanda mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz."

Libya Afrika kıtasının kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC, yakın zamanda yaptığı açıklamada, petrol üretiminin 18 Ocak'tan bu yana durdurulmasının ülkeye maliyetinin 7 milyar dolardan fazla olduğunu bildirmişti.

AA

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