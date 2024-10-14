'Limit düşürmeyi engelleyebilirler'

AKP Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi açıkladı.

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Yürütme ve yürürlük dahil 12 maddeden oluşan “Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM başkanlığına sunuldu.

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp Sözcü TV’ye yaptığı açıklamalarda 9 aylık Hazine nakit açığının 1,5 trilyon lira olduğunu anımsatan Sarp, “Bu iğneyle kuyu kazmaktır. Bir şeyleri adaletsizce bir kesimin üzerine yığmak anlamına gelir. Buradan toplanacak parayla açığın çok küçük bir kısmı bile kapanmıyor. Diğer taraftan da vatandaşın mağduriyetini artırıyor” dedi. Sanayii payı kesintisini ödemek istemeyen vatandaşlar ise kredi kartı limitlerini düşürmeyi planlıyor. Bankaların bu isteği kabul edip etmeyeceği henüz belirsizken Sarp, bankaların limit düşürme isteğini kabul etmemesi için bir genelge yayınlanabileceğini söyledi.

Haber Merkezi