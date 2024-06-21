Limit ve taksit sınırlaması gelecek

Enflasyonla mücadele çerçevesinde talebi soğutmaya yönelik atılan adımlara rağmen kartlı harcamalar hız kesmedi.

Banka Kartları Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı harcamaları, geçen yıla göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 300 milyar TL’ye ulaştı. Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımların atılması bekleniyor. Dünya gazetesinin haberine göre; Kredi kartı kullanımındaki artış, kart adedine de yansıdı. BKM verilerine göre, toplam kart adedi 410 milyona yaklaştı. Bu da her vatandaşa ortalama 5’ten fazla kredi kartı düştüğü anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor. Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor.