'Maske parasına yetmez'

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, yapılan zamların az olduğunu belirterek, “İnsanlar aylardır maske takıyor. Bu zam maske parasına bile yetmez” dedi.

Enflasyonun 14.60 olarak açıklanmasından sonra memur ve emeklilere yapılacak zamlarda belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 8.36, memurlar için de yüzde 7.36 olarak hesaplandı. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş yapılan zamların az olduğunu belirterek, “İnsanlar aylardır maske takıyor. Bu zam maske parasına bile yetmez” dedi. Yılın ikinci 6 ayında TÜFE’nin yüzde 8.37 olmasıyla memur ile memur ile işçi emeklilerinin zamları da belli oldu. 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklilerine yüzde 4.37 enflasyon farkı ödenecek. Bu kesim ayrıca 2021’in ilk 6 ayı için yüzde 3 toplu sözleşme zammı da alacak.

BU ZAM MASKE PARASINA BİLE YETMEZ

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci 6 ayındaki enflasyon kadar, yani yüzde 8.37 zam alacak. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 lira en düşük emekli memur aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak. En düşük işçi emeklisi aylığı 1335 liradan 1447 lira, esnaf emeklisi aylığı 1627 liradan 1763 lira ve çiftçi emeklisi aylığı 1534 liradan 1662 liraya yükselecek. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, son zamlara işaret ederek “Emekliye hiçbir şey kalmayacak. Bu ücretlerle yaşayabilme imkânı yok. İnsanlar aylardır maske takıyor. Bu zam maske parasına bile yetmez” dedi.