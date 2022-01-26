Matbaa sektörü de kepenk kapatıyor

İthal kâğıda ve elektriğe gelen zamların ardından, zaten krizde olan matbaa sektöründeki pek çok işyeri kepenk kapatmaya başladı.

Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, “700 dolara aldığımız kâğıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, TL ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz” dedi. Gürbüz, E-faturaya geçilmesiyle birlikte Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaaların yarısının kapandığını belirtti. Ankara - Anka

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