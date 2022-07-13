Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,3 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 20,3 oldu. AA

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