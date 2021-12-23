Merkez Bankası dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kurunu 11,64 olarak belirledi.

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini dün açıklamaya başlamıştı. Dolar kuru dün alış için 12 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün de TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kuru 11,64 olarak belirlendi.

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