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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Merkez Bankası faizi arttırdı

24 Aralık 2020, Perşembe 14:28
Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası kararını açıkladı. Banka faiz oranlarını 2 puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

TCMB, "Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" açılamasında bulundu.

NTV

Etiketler: Merkez Bankası, faiz
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  • Mehmet

    25.12.2020 08:41:19

    Faizden Rabbim bizleri uzak eylesin. Lakin devlet yonetiyorsaniz buna kafa tutamazsiniz. Faiz düşük tutulduğu için insanlar bankalardaki paralarını döviz ve altına cevirdiler. Öyleki şuan bankalardaki paraların yarıdan fazlasının bu şekilde olduğu haberlerde çıkıyor. Geçen yapılan önemli bir artışın milleti yine ikna edemediği ve altın ve dövize yönelişin devamettiği ifade ediliyor. Döviz ve altın bir yılda yüzde %50 arttı. Siz milleti tl ye döndürebilir misiniz. Millete rağmen millet için siyaset yapılamaz. Gercek enflasyon yüzde 25 in üzerinde.Rakamları düşürmekle işler çözülmüyorki. Başka yerden patlak veriyor. Faizi en az %30 a çıkarmadan bu milleti kolay kolay tl ye döndüremezsiniz. Gerçekleri görüp ona uygun siyaset yapmanız gerekir. Gözümüzü kapatırsak gündüz vakti, kendimizden başka hiç kimseye gece olduğunu inandıramayız

  • Ozer

    25.12.2020 00:34:16

    Faiz lobisi diye ortalığı yıkanlar nerede?Faiz arttırımı demek canlı paranın banka tefeci oltasına düşmesi demek .Paradan para kazanılması,enflasyon zam,tl nin değer kaybı.İsraf lobisinin beklenen sonu demek.

Risale-i Nur Külliyatı

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