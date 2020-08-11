Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni bir likidite hamlesi geldi.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanı sıfırlandı.

LİKİDİTE NEDİR?

Piyasa likiditesi, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir.

Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin ne kadar büyük olduğu ile ilgilidir. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir ve hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmez. Nispeten likit olmayan bir pazarda, hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar kesilmesini gerektirecektir.