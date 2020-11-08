GEÇEN YIL TEMMUZ’DA ATANAN MB BAŞKANI UYSAL, 1.5 YILI DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI.

YERİNE NACİ AĞBAL GETİRİLDİ

MB Başkanı Murat Uysal, gece 02:30’da hazırlanan bir Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

16 AY GÖREVDE KALABİLDİ

Bir önceki Başkan Murat Çetinkaya “Söz dinlemiyor” gerekçesiyle 5 Temmuz 2019’da görevden alınmıştı. Yerine getirilen Uysal sadece 16 ay görevde kalabildi.

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Merkez’e başkan dayanmıyor

16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Gece yarısı operasyonuyla Murat Uysal görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın getirilmesine ekonomistler tepki gösterdi.

Merkez Bankası’na yapılan gece yarısı operasyonuna herkes tepkili. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı, 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Gece yarısı operasyonuyla Murat Uysal görevden alınırken, yerine Beştepe’den yeni bir isim atandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal yeni başkan olurken, muhalefet ve ekonomistler karara tepkili.

“BAKALIM DOLAR YAKALABİLECEK Mİ?”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ile ilgili “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Bir süre önce söz dinlemiyor diye Murat Çetinkaya’yı görevden alıp Murat Uysal’ı atamıştı. Şimdi de Uysal’ı görevden alıp eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı atadı. Bakalım Ağbal ağzıyla dolar yakalayabilecek mi?” paylaşımı yaptı.

“4 YILDA ÜÇÜNCÜ ATAMA”

Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun ise Twitter’dan “Görev süresi 5 yıl olan Merkez Bankası başkanlığına 4 yılda üçüncü atama. Herhalde ekonominin durumunu anlamak için başka bir göstergeye ihtiyaç yok” açıklamasında bulundu.

“AĞBAL DA KURTARAMAZ”

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına ekonomistler de tepki gösterdi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Resmî Gazete’de yayımlanan karar sonrası “Ne desek boş” diyerek göndermeli bir paylaşım yaparken, ekonomist Uğur Gürses “Ekonomiden sorumlu iradenin, bakanın yanlışlarını bir emir erine yıkmak paha biçilmez. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve ekibi ne denildiyse onu yapmadılar mı? Bu yüzden kötü yönetim sergilediler. Ne yazık ki Ağbal da kurtaramaz bu yanlış politikayı” sözleriyle karara tepki gösterdi.

“DENGELEYEN İSİM”

Gazeteci Murat Yetkin de eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın koltuğunda 16 ayı doldurduğunu belirterek yerine getirilen Naci Ağbal ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: “Gerekçe daha önce yine kendi tercihiyle göreve getirilen Murat Çetinkaya’nın faizleri yeterince düşürmemesi idi. Uysal’ın yerine Erdoğan’ın elinde kalan, açık konuşalım en ağır ekonomi topu olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Ağbal, Cumhurbaşkanının Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak’ın icraatını dengeleyen isim olarak biliniyordu.”