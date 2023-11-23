Mevduat faizi yüzde 50’yi geçti, KKM’ye gerek kalmadı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) - Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu’nda Kur korumalı mevduata (KKM) yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TL mevduat faizinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunun altını çizen Aran, “KKM’nin cazip olma dönemi bitti” dedi. Aran açıklamalarında, “KKM’ye ihtiyaç olmadığını görüyorum, KKM’nin ortadan kalktığını göreceğiz” şeklinde vurguladı ve “KKM’nin normalleşmeye paralel olarak, 2024 yılının sonuna kadar eridiğini ve ortadan kalktığını göreceğiz” olarak kaydetti.

KKM’nin maliyetine ilişkin de konuşan Aran şöyle konuştu: “Ülkenin iflas etmeden sürdürülebilmesi için KKM ürünü gerekiyordu. O yüzden, sosyal maliyette olan şey politikaydı. KKM ise, o politikanın sürdürülebilmesinin bedeli. O maliyetin ete kemiğe bürünmüş haliydi diyebilirim.” İş Bankası Genel Müdürü Aran, bankacılık sektörünün asli görevini yerine getirebilmesi için öngörülebilir bir ortamın gerektiğini ve bu öngörülebilir ortamda sağlıklı olarak kuru, enflasyonu ve büyümeyi tahminleyebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi