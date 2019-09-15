"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Milyonerler 83 milyarlık döviz aldı

15 Eylül 2019, Pazar 16:01
Türkiye’deki ‘milyoner’ler yılın ilk 7 ayında 83.4 milyar liralık döviz aldı. Döviz hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83.4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.

Türkiye’deki milyonerlerin döviz hesaplarındaki karşılık ocak - temmuz döneminde 83.4 milyar lira artarken, TL mevduatlarındaki yükselişin 2.5 milyar lira ile sınırlı kalmasında gerçek kişilerin hesabındaki 17.4 milyar liralık erime etkili oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise TL bazında 1 trilyon 112 milyar 20 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 468 milyar 215 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 635 milyar 909 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 896 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yılın sonunda ise milyonerlerin, hesabında 5 milyar 819 milyon liralık altın, 552 milyar 519 milyon liralık döviz ve 465 milyar 687 milyon liralık TL cinsinden para tuttuğu görüldü.Böylece milyonerler, geçen 7 aylık süreçte hesaplarına, yaklaşık 2.1 milyar liralık altın, 83.4 milyar liralık döviz, 2.5 milyar liralık da TL cinsinden para ekledi.

Etiketler: milyoner, döviz
Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Netanyahu'nun son açıklaması barışı temellerinden yıktı'

    Art arda sarsıntıların ardından Çankırı'daki son durum?

    2019 FIBA Dünya Kupası İspanya'nın oldu

    Parlamento iradesi ipotek altında

    Keşmir’de kısıtlamalar devam ediyor

    Milyonerler 83 milyarlık döviz aldı

    Hong Kong'da protestolar sürüyor

    Rusya ABD-Taliban görüşmelerinin sürmesini istiyor

    'S-400 sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikali tamamlandı'

    İran'dan ABD'ye tepki

    'Denize yakın ilçelerde deprem riski arttı'

    Volkswagen'in fabrika kuracağı il açıklandı

    ABD-Çin arasındaki ticaret geriledi

    Otomotiv üretiminde düşüş

    "Muhafazakâr toplum kaygılı"

    Tunus Cumhurbaşkanı adayı Marzuk seçimlerden çekildi

    'Serpme kahvaltı yılda 100 milyar liralık israfa neden oluyor'

    'ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir atması siyasi bir mesaj niteliğinde'

    Suudi Arabistan petrol üretimine geçici olarak ara verdi

    Pompeo İran'ı suçladı

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Tatlı zehir: Şeker (1)
    Genel

    "Muhafazakâr toplum kaygılı"
    Faruk ÇAKIR

    İnkâr ederek nereye?
    Ahmet BATTAL

    Partinizde kaç makam olmalı?
    Abdurrahman AYDIN

    Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler (1)
    Genel

    Bu anlayışla AB zor
    Genel

    Volkswagen'in fabrika kuracağı il açıklandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın “eşref-i mahlûkat” ünvanı almasının sırrı
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, fâni ömrü nasıl bâki hâle getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.