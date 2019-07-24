Mobilya devinden konkordato

‘Kalite Kontrol Edilmez, Kalite Üretilir’ sloganıyla üretim yapan Kayserili Boldera Mobilya konkordato talep etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 300 bayide satışı olan, 22 ülkeye ihracat yapan Boldera Mobilya, Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkeme, tabeli karara bağlamak için 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti atadı. Komiser heyetinde malî müşavir Melih Orçan, hukukçu Gökhan Şahan ve işletmeci Veli Akel bulunuyor. Konkordato talebi ile ilgili karar 30 Eylül 2019’da verilecek. Boldera’nın Kayseri’deki fabrikasında temmuz ayında 200 işçinin işlerine son verileceği söylentisi çıkmıştı. Boldera’da yaşanan süreci işçiler, “Kapanırsa 200’ün üzerinde işsiz kalacak. Kapanacağı konuşuluyor. İflâs gerçekten mi, yoksa patronun aldatmacası bilemiyoruz. Ama durum kötü” ifadelerini kullanmıştı.

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