Moody's: Kurumların aşınması Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in notunda Türkiye'nin görünümünün pozitife yükseltilmesinin zor olduğu belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in araştırma notunda Türkiye'nin görünümünün pozitife yükseltilmesinin zor olduğu belirtildi.

"Kurumların aşınması, dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı" denen Moody's notunda, enflasyonist baskıyı azaltacak bir politika izlenmezse Türkiye'nin kredi notunun düşeceği belirtildi.

Dış finansman desteği ve ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin düşmesinin kredi notu açısından pozitif olacağı ifade edilen notta, görünümün pozitife yükseltilmesinin zor olduğu, buna karşın para ve maliye politikalarının daha uyumlu olması halinde not görünümünün istikrara kavuşabileceğini söylendi.

Ayrıca Moody's, yapısal dengesizliklere yönelik reformların kararlı bir şekilde uygulanmasının da kredi görünümünün istikrara kavuşmasında etkili olabileceği söylendi.

Türkiye'nin Ba3/negatif kredi profilinin genç nüfus ve görece güçlü kamu borç göstergeleri gibi güçlü yanlarının yüksek enflasyon, siyasi belirsizlik ve yükselen dış kırılganlık gibi olumsuzlukları dengelemesini yansıttığı ifade edildi.