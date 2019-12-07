Moody’s Türkiye ile ilgili görüşünü değiştirmedi

Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu “B1”, kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak değerlendiriyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Moody’s’in, Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi.