Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e indirdi. Görünüm negatif olarak bırakıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu Ba2'den Ba1'e indirdi. Not görünümü de negatif olarak korundu.

Moody's açıklamasında not indirim kararına gerekçe olarak döviz rezervindeki zayıflama ve ödemeler dengesindeki kırılganlık gösterildi:

Türkiye daha uzun süreli akut ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı oldukça kırılgan olmaya devam ediyor. Türkiye'nin döviz rezervi tamponları zayıf ve bunların gelecek 2 yılda ekonomi genelindeki kısa vadeli yükümlülüklere göre daha da zayıflaması bekleniyor. Türkiye'nin akut ve oldukça yıkıcı ödemeler dengesi krizine kırılganlığının şu anda B seviyesinde nota daha uygun olduğuna inanıyoruz.

Moody's açıklamasında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki endişelere de vurgu yapıldı:

Türkiye'nin döviz rezervlerinde düşüş TCMB'nin uzun süredir devam ettiği kurda serbest dalgalanmaya izin verme politikasına ters görünüyor. Türkiye'nin döviz rezervlerinde düşüş TCMB'nin şeffaflığı ve bağımsızlığı konusunda daha fazla endişe ortaya çıkarıyor.

Kurum, ABD ile yaşanan S-400 krizine de dikkat çekerek "ABD Kongresi'nin değerlendirmeye alacağı olası yaptırımlar da Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde baskı oluşturuyor" ifadesine yer verdi.

Moody's, "ABD ile yaptırım boyutunda bir kötüleşme kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olur. Not artırımı olası değil, ancak yetkililer dış baskılara karşı ekonomide yeniden dengelenmeyi sağlayacak güvenilir ve geniş çaplı bir program uygularsa not stabilize olur" değerlendirmesini yaptı.