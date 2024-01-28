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28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Motorine bir büyük zam daha

28 Ocak 2024, Pazar
Akaryakıtta zamlar artık haftalık hale geldi. Motorinin litresine salı günü 1,15 lira zam yapılacak.

Motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıtta zamlar artık haftalık hale geldi. Son zam haberi ise motorin için geldi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litresine salı günü 1,15 lira zam yapılacak. Halen güncel motorin fiyatları şöyle: İstanbul 40,24 TL; Ankara 40,94 TL; İzmir 41,14 TL. Motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Merkezi

 

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