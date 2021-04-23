Mühendisler de işsiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonucu işyerlerinin kapanması sebebiyle Türkiye’nin adeta işsiz mühendisler ülkesi haline dönüştürüldüğünü söyledi.
Kamu kurumlarında temizlik işlerinde çalışan üniversite mezunlarının olduğuna dikkat çeken Gürer, mühendisliğin imrenilen, olmak istenen meslekken, günümüzde işsiz kalmalarının bu mesleğin varlığını da tehdit ettiğini belirtti. TBMM Genel Kurulu’nda sayıları her geçen gün artan işsiz mühendislerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Gürer, “Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, çevre mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir planlamacısı, veteriner, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları iş bulamıyor” dedi.
Ankara - Fatih Karagöz