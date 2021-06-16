Müteahhitlere 5 ayda 23 milyar

Hazİne ve Maliye Bakanlığı, kamunun aylık harcama rakamlarını açıkladı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yılın ilk beş ayında müteahhit ve firmalara 23 milyar TL’den fazla ödeme yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan ve hesabı sorulamayan “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamaların tutarı, bu yılın beş ayında 884 milyon 522 bin TL’ye ulaştı. Verilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak’ta 267 milyon 803 bin TL, Şubat’ta 89 milyon 363 bin TL, Mart’ta 371 milyon 579 bin TL, Nisan’da 52 milyon 726 bin TL ve Mayıs’ta 103 milyon 51 bin TL’lik örtülü harcama yaptı.

Müteahhİtler var, ama..

İktidarı, 2021 yılının beş ayında müteahhit ve firmalara 23 milyar TL’den daha fazla ödeme yaptı. Farklı harcama kalemlerinde bulunan müteahhitlik giderleri için sadece Mayıs ayında yaklaşık 8 milyar TL ödendi. Bu harcama, yıl rekoru olarak da kayıtlara geçti. AKP, aralarında engelli aylığı, doğum yardımı, çocuklu ailelere yardım gibi harcamaların yer aldığı “Sosyal Yardımlar” kalemi için 2 milyar TL harcadı.