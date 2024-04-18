Müteahhitlere yılda 4 zam

İktidar ücretlerin enflasyon karşısında erimesini tercih ederken, yap işlet devret yöntemiyle yapılan köprü, otoyol ve hastaneler için müteahhitlere yıl içinde dört zam yapıyor.

Prof. Dr. Uğur Emek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamu özel işbirliği yöntemiyle yaptırılan köprü ve otoyollar için müteahhitlere yapılan garanti ödemelerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında zam yapıldığını belirtti. BirGün’ün haberine göre Emek, şehir hastaneleri için müteahhitlere kira ödemelerine de üç ayda bir enflasyon ve kur farkı kadar zam yapıldığını söyledi. Haber Merkezi

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