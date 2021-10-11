Nitelikli istihdam sorunu sanayiye tehdit

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, sanayide nitelikli eleman konusunda yaşanan ciddî sıkıntıların üretim ve sanayinin işleyiş çarkını yavaşlattığını söyledi.

Yasin Aydın - İSTANBUL

Ülkemizin sanayisinin nitelikli istihdam sorununu değerlendiren Karadeniz, Türkiye’nin genç nüfus anlamında diğer ülkelere göre sayısal üstünlüğüne dikkat çekerken, “Bu kadar genç nüfusun bir ülkenin olmazsa olmazı, bel kemiği olan sanayiye tam anlamıyla katkı sağlayamaması üzüntü verici bir durum. Ülkemizde işsizlik azımsanmayacak derecede, fakat nitelikli personel bulamayan işveren sayısı da çok fazla. Türkiye’nin hızlı kalkınma sürecini devam ettirmesi ve uluslar arası alanlarda ekonomisinin rekabet gücünü arttırması için üretim ve istihdam sekteye uğramamalı. Fakat bu süreçte yaşanan nitelikli eleman eksikliği gelecekte maalesef sanayimizin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkacaktır” dedi.

Ailelerin yanlış yönlendirmesi var

Bugün birçok ailenin, çocuklarının rahat edeceğini düşündüğü, masa başı diye tabir ettiğimiz mesleklere sahip olmasını istediğine dikkat çeken Karadeniz, “Bu doğrultuda yeri geldiğinde baskı da yaparak çocuklarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu baskıdan ötürü başarısız olan çocuklarımız ne bir işe ne de bir vasfa sahip olabiliyor. Ebeveynlerin karar verme aşamasında çocuklarının yenetek ve niteliklerini göz önünde bulundurarak yönlendirmesi büyük önem arz ediyor. Bu yönlendirmenin hatalı olması sebebiyle hem gençlerimizin hem de üretmeye ve büyümeye ihtiyacı olan ülkemizin geleceği tehdit altında” ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinin önemi vurgulanmalı

Ülkemizde meslek liselerine verilen desteğin daha fazla olması gerektiğini dile getiren Karadeniz, “Gençlerimizi sanayiye çekebilecek, gelecekte nitelikli ve vasıflı bir insan olmasını sağlayacak, bu doğrultuda yönlendirebilecek meslek liselerimiz var. Gençlerin ilgisi çok az, bir zamanlar adeta cevher niteliğinde insan yetiştiren meslek liseleri bugün sıradan bir okulmuş gibi görülmemeli. Sadece sanayiciler değil, asıl geleceğe yeni nesil yetiştiren eğitmenler de meslek liselerinin önemini gençlere anlatmalı” dedi.