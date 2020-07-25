Normalleşme süreci sonrası yeme içme sektörü hareketlendi

Pandemi önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan restoran ve kafe gibi işletmeler normalleşme sürecinde toparlanmaya başladı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi sürecinde hükümetin aldığı önlemler sayesinde sektör olarak yetişmiş elemanlarını ellerinde tutabildiklerini belirterek, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının sektöre ivme kazandırdığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler normalleşme sürecinde toparlanmaya çalışıyor. Büyük oranda müşteri kaybı yaşayan işletmeler, bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla iyileşme sürecine girdi. Son olarak zaman kısıtlamasının da kaldırılması, sektörde memnuniyetle karşılandı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sektörün olumsuz etkilendiğini, bu sürecin büyük ölçüde atlatıldığını söyledi.

AVM'lerdeki yeme içme işletmelerinin yüzde 20 kapasiteyle çalışmaya başladığını, bu oranın bugünlerde yüzde 30-40'lara yaklaştığını belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Sıkıntı AVM'lerde devam ediyor. Bunun sebebi de klimalı alanlarda olan sorunlar. İnsanların kapalı alanlara girmemesi, kıyafet ve diğer alışverişlerinin bir kısmını internetten karşılaması. E-ticarette yüzde 40'a varan artış var. İnsanlar giysi almaya gitmediği için AVM'lerin yeme içme katına da gitmiyor. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi bahçesi olmayan, kapalı alanı olan işletmeler de yüzde 30 müşteri hacmiyle başladı, şu anda bu seviye yüzde 40-50'lere geldi. Onlarda da yavaş bir düzelme var, bahçe olmamasının dezavantajını yaşıyorlar. Artık insanlar kapalı alanlara girmeye çekiniyor, AVM'lerde olduğu gibi. Tamamen bahçeli rahat yerleri tercih ediyorlar. Üçüncüsü ise bahçeli geniş mekanları olan, bilinirliği yüksek yerler. Bahçeli alanı olan işletmeler bu süreçte avantajlı. Buralarda müşteri oranı yüzde 80'lere, bazı yerlerde yüzde 100'lere ulaştı."