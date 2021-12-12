Nureddin Nebati iş dünyası ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. Basına kapalı düzenlenen toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü. Toplantıda Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi. Nebati, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığını vurgulayarak, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi. İş dünyası, STK başkanları, kamu ve özel bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, sunumdan sonra iş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi. Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileriyle istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda, katılımcı bir anlayışla hareket edileceğinin altı çizildi. Euronews Türkçe

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