O projelere 847 milyar lira daha

İktidarın milletin sırtına yüklediği Deli Dumrul vergisi can yakmayı sürdürüyor. 2027 yılına kadar kamu-özel işbirliği projelerine 847 milyar lira akacak.

Hani cebimizden beş kuruş çıkmayacaktı? Sözcü’nün haberine göre Üstelik, halktan toplanan vergiler ve kamu borçlanmasıyla elde edilecek gelirlerden şirketlere aktarılacak bu tutara uçuş ve yolcu garantisi verilen hava limanlarıyla tren garları da dahil değil. Veriler, sözde her yıl azalacağı söylenen garanti ödemelerin her yıl arttığını gösteriyor. Haber Merkezi

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