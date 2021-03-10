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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

10 Mart 2021, Çarşamba 10:32
TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik yılın ilk ayında yüzde 12,2 oldu. TÜİK, işsizlik oranlarını artık aylık bazda açıklayacak.

TÜİK verilerine göre ocak ayında işsizlik oranı 0,4 puan azalışla yüzde 12,2 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,2 olarak açıklandı.

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM 822 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

İKİ KİŞİDEN BİRİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

ARTIK AYLIK BAZDA AÇIKLANIYOR

İşsizlikte normalde aralık dönemi rakamları belli olacaktı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu yayımladığı duyuruyla ocak ayının yayımlanacağını bildirdi. Artık işsizlik verileri üç aylık ortalama yerine artık aylık bazda açıklanacak.

NTV

Etiketler: işsizlik, rakam
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