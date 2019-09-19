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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

OECD Türkiye'yi uyardı: Yatırımlardaki daralma sürüyor

19 Eylül 2019, Perşembe 14:16
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin 2019 yılı için küçülme tahminini yüzde 2,6’dan, yüzde 0,3’e çekerken, bununla birlikte yatırımlardaki daralmanın sürdüğü uyarısında bulundu.

OECD geçici ekonomik görünüm raporu bugün yayınlandı. Buna göre, mayıs ayında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasındaki büyümenin (GSYİH) 2019 yılında eksi yüzde 2.6 olacağı tahmininde bulunan OECD, bu kez ekonomideki daralmanın yüzde 0,3 olacağını öngördü.

2020 yılı için de daha önce yüzde 1,6 büyüme öngören OECD, bu oranı ise değiştirmedi. Türkiye, 2018 yılında yüzde 2,8 oranında ekonomik büyüme kaydetmişti.

Raporun Türkiye bölümü

Raporda, Türkiye’nin GSYİH’nın 2019 yılı ilk döneminde yapılan tahminden daha güçlü olacağı saptaması yapılırken, geçici ve yarı mali harcamalarla, turizm gelirlerinin artmasının bunda önemli rol oynadığı bildirildi.

OECD bununla birlikte yatırımların daraldığı ve kredi büyümesinin hala zayıf olduğu uyarısını yaptı.

OECD iç ve dış güvenin sürdürülmesi halinde gevşek para politikasının 2020 yılında büyümeyi yüzde 1,5 seviyesinin üzerine çıkartabileceği tahmininde bulundu.

Küresel ekonomi daralıyor

OECD raporunda küresel ekonomide belirsizlik ve kırılganlığın sürdüğü uyarısı yapılırken, küresel ekonominin büyüme beklentileri 2019 için yüzde 2,9 ve 2020 için yüzde 3’e çekildi.

Bu oran, küresel mali krizden bu yana en düşük yıllık büyüme seviyesine işaret ediyor.

OECD, dış ticaretteki gerginliklerin, yatırımları ve güven ortamını olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bunun finansal pazarlarda da riski artırdığını, gelecekteki büyüme hedeflerine de zarar verdiğini vurguladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: OECD, Türkiye, ekonomi
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