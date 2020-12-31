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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

On bin birinci markete ulaştı

31 Aralık 2020, Perşembe 11:00
A101, 2020 yılını 10 binden fazla marketi ve 60 bin çalışanı ile kapatarak rekorunu güncelledi.

Yeni rekoru ile A101, Türkiye’deki rakiplerinin açık ara önüne geçerek yarış kulvarını dünya ligine taşıyor. A101, 2020 yılında hızlı bir büyüme kaydederek erişimini daha da artırdı. 2020’ye 9 bin market ile başlayan A101, yıl bitmeden 10001. marketini açarak Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olma ayrıcalığını elinden bırakmadı. A101, pek çok dünya devini de geride bırakan bu yeni rekor ile “Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri” unvanını daha da yukarı taşıdı.

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  • Hüseyin İlhan

    1.1.2021 12:04:24

    Yıllar öncesinde bakkalların kepenk kapatmaya başlamasına neden olan bu market gelişmesi geçen yıllarla birlikte küçük esnafın(manav,tuhafiye,bakkal,kasap,züccaciye )kepenk indirmesiyle neticelendi.Avrupa sosyal dokudaki sigorta mesabesinde olan küçük esnafı yeniden ihya etmeyi sağlarken bizde ise tam tersi oluyor.Yıllardır esnafa AVM'ler şehir dışında olacak,sokak başlarında market zincirleri şube açamıyacak densede tatbikatta tam tersi oldu. Marketlerde pandemi sürecinde tablo lehlerine olurken(yasaklı günlerde avm dışındaki marketler açık amma çarşı-pazar içinde esnaf kapalı)diğer tacirler ise yasak kapsamı nedeniyle haksızlığa maruz kalıyor. ADALETSİZLİK HER ALANDA ÜLKEDE CİRİT ATIYOR.

Risale-i Nur Külliyatı

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