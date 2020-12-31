On bin birinci markete ulaştı

A101, 2020 yılını 10 binden fazla marketi ve 60 bin çalışanı ile kapatarak rekorunu güncelledi.

Yeni rekoru ile A101, Türkiye’deki rakiplerinin açık ara önüne geçerek yarış kulvarını dünya ligine taşıyor. A101, 2020 yılında hızlı bir büyüme kaydederek erişimini daha da artırdı. 2020’ye 9 bin market ile başlayan A101, yıl bitmeden 10001. marketini açarak Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olma ayrıcalığını elinden bırakmadı. A101, pek çok dünya devini de geride bırakan bu yeni rekor ile “Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri” unvanını daha da yukarı taşıdı.

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