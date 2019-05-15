"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

OPEC'in üretimi nisanda azaldı

15 Mayıs 2019, Çarşamba 15:05
OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 3 bin varil azalışla 30 milyon 31 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) nisan ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 70 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 821 bin varile geriledi.

Nisanda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 70 bin varil azalarak 68 milyon 790 bin varile düştü.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla 3 bin varil azalarak 30 milyon 31 bin varile indi. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,4 oldu.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Nijerya ve Libya oldu.

Irak'ta günlük üretim 113 bin varil artışla 4 milyon 630 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 92 bin varil artarak 1 milyon 819 bin varile, Libya'da 71 bin varil artarak 1 milyon 176 bin varile çıktı.

Nisanda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Suudi Arabistan ve Angola'da yaşandı.

İran'da günlük üretim 164 bin varil azalarak 2 milyon 554 bin varile geriledi. Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 45 bin varil azalarak 9 milyon 742 bin varile, Angola'da ise 41 bin varil azalarak 1 milyon 413 bin varile düştü.

Küresel petrol talebi

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 210 varil artışla günlük 99 milyon 940 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 300 bin varil artışla 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde nisanda 72 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı ve toplam kule sayısı 2 bin 298'e düştü. Bu kulelerden 577'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

AA

Etiketler: OPEC
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reina saldırısı davasında iki kişi tahliye edildi

    Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

    2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

    Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

    "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

    Ordu'da heyelan: 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

    Moody's "Kurumların aşınması dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı"

    Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

    Türkiye'de işinden memnun olan gençlerin sayısı azalıyor

    Yeni askerlik sistemindeki detaylar

    Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

    '57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası'

    'Dörtlü Final' heyecanı yarın başlıyor

    Abdulkadir Nişancı hala bulunamadı

    Ordu'daki o evler yıkıldı

    "İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

    'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

    Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

    ''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Cevher İLHAN

    “Örtülü OHAL rejimi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP hiç bu kadar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
    Genel

    Nur sevdalılarını bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet gününden korkalım
    Genel

    WhatsApp yetkilileri uyarıldı
    Faruk ÇAKIR

    Bu futbolcu alkışlanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.