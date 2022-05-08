Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı

Online otobüs, uçak ve feribot bileti platformu Obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, bayram tatilinde gündeme gelen otobüs seyahatleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT’nin haberine göre; Obilet CEO’su Yiğit Gürocak’ın açıklamasına göre, enflasyonda en yüksek artış olan sektör ulaşım oldu. Ulaşım anlamında yüksek akaryakıt, otoyol geçiş maliyetleri, transfer ücretleri nedeniyle otobüs seyahatleri yeniden keşfedildi. Toplam bilet tarafının havayolu sektöründe yüzde 60’larda, diğer yanda otobüste ise bilet alım oranı yüzde 25’lerde. Otobüs fiyatlarında yıllık fiyat artışı yüzde 150 oldu. Haber Merkezi

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