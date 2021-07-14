Kurban Bayramı öncesi, otogarlarda yüksek fiyat tartışması yaşanırken otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başladı.

Uygulama ile bayram fırsatçılarının önüne geçilmesi bekliyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ tebliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle İçişleri Bakanlığı kararıyla seyahat yasağı da kalktı. Otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlaması gibi kurallar uygulanıyordu. Yasakların kalkmasıyla yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı.

Yolcular, yan koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini, fiyatlarda artış yaşandığını belirtirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan fiyat artışının olmadığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tebliğine göre, otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak.