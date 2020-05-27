Otobüsler seferlere başlıyor

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kâmil Koç firmaları 4 Haziran tarihinden itibaren seferlere başlayacaklarını açıkladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı. T24’ün haberine göre, tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye’nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi ‘mola bitti’ şeklinde duyurdu. Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise “seyahat izin belgesi” alınması da gerekiyor.

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