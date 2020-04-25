Oyak Renault, üretime 27 Nisan’da tekrar başlayacak

Fransız otomobil üreticisi Renault’nun Türkiye’deki birimi Oyak Renault, Covid-19 nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerine 27 Nisan pazartesi günü yeniden başlama kararı aldı.

Oyak Renault, 27 Mart’ta salgından ötürü kademeli olarak üretimi durdurmuştu. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık.”

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