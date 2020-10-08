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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Pamuk ithalatı yüzde 57 arttı

08 Ekim 2020, Perşembe 22:15
‘Beyaz Altın’ olarak adlandırılan pamukta, Türkiye’nin yıllık 1 milyon tona yakın pamuk ithal eder hale getirildiği ifade edildi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dünya Pamuk Günü dolayısıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, pamuk üretiminde yaşanan sorunları sıraladı ve çözüm tavsiyelerini anlattı. ‘Beyaz Altın’ olarak adlandırılan pamukta, Türkiye’nin yıllık 1 milyon tona yakın pamuk ithal eder hale getirildiğini anlatan CHP’li vekil Gürer, “Yanlış tarım poli- tikaları, maliyet artışı ve benzeri sorunlar pamukta son 17 yılda ekim alanları yüzde 30 daralttı, pamuk ithalatımız yüzde 57 arttı” dedi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana pamuk üretiminde yaşanan sorunların arttığını ve üreticinin pamuktan uzaklaşarak başka ürünlere yönelmek zorunda kaldığını söyleyen Gürer, bu durumun ülkemizin ürettiğinden çok pa- muk ithal etmek zorunda bırakmaktadır. Sonuçta ülkemizden yaklaşık 1.8 milyar dolar yurt dışına döviz ödemek zorunda kalmaktadır” diye konuştu. Gürer, pamuk ekim alanlarının daralması ve üretimin düşmesi nedeniyle hem ithalatın arttığını hem de pamukla ilgili işletmelerin kapan- ması nedeniyle binlerce çalışanın işsiz kaldığını ifade etti.  

Yunanistan’dan bile pamuk ithal ediyoruz  

BÜTÜN bu olumsuzlukların sonucu olarak Yunanistan’dan bile pamuk ithal eder hale gelindiğine vurgu yapan Gürer, “TÜİK verilerine göre Türkiye 2018 yılında 1.4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İthalatın yüzde 70’Lik kısmı ABD, Yunanistan ve Brezilya’dan gerçekleşmiştir” diye konuştu. 2002 yılından 2018 yılına kadar pamukta ekim alanlarının yüzde 30 azaldığını, bunun sonucu olarak üretimin düşüp ithalatın arttığını da belirten Gürer, 2018 yılındaki ithalat oranının, 2013 yılına göre yüzde 57 civarında arttığına dikkat çekti. 

 

Etiketler: pamuk, ithalat
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