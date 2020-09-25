Pandemide konut en fazla Türkiye’de değerlendi

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Global Property Guide tarafından geçen dönemde yayınlanan bir analiz raporuna göre, yılın ikinci çeyreğinde gayrimenkulün geçen yılın aynı dönemine göre en fazla değerlendiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Bu da aslında Türkiye ekonomisinin ve Türk gayrimenkul sektörünün şoklara karşı ne kadar dirençli olduğunu en somut biçimde ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Nevita’dan yapılan açıklamaya göre, dünya ekonomisinde derin izler bırakan pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında gayrimenkul geliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, dünyanın dört bir yanında, gayrimenkul pazarının özellikle 2020’nin ikinci çeyreğinde ciddî kan kaybettiğini ve bu kan kaybından en az etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye’nin geldiğini vurguladı. AA

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