Patatesçinin feryadı

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, “Depolarda çürümeye terk edilen yarım milyon tona yakın patates için, patates üreticisi, ‘Yandım’ diye feryat ediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretici aylardır ‘derdimize bir çare bulun’ diye yalvarırken, iktidar su sese kulak vermedi. Depolarda çürümeye terkedilen yarım milyon tona yakın patates için geri sayım başladı. Bu ay bitene kadar depolar boşalmazsa ürün heba olacak ama bu sorun iktidarın umurunda değil” dedi. Gürer, patates üretiminin başkenti Niğde’de, çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

CUMHURBAŞKANINA GÜVENİP EKTİK, AMA…

Kilogramını 1 liraya mal ettiği patatesi 50-60 kuruşa bile satamayan üreticiler, Gürer’e dert yandı. Pandemi şartlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her karış toprağı ekin’ çağrısına uyarak, üretim yaptıklarını belirten çiftçiler, “Biz her türlü zorluğa rağmen, girdi maliyetlerindeki artışı ve ekonomik krizleri de görmezden gelerek üretim yaptık. Gübre, mazot, tohum, ilâç, sulamada kullandığımız elektrik ve diğer girdi maliyetleri geçen yıla göre yarı yarıya artış gösterdi. Ancak biz şimdi ürünümüzü maliyetine bile satamıyoruz. Ürünlerimiz depoda çürümeyi bekliyor. Bize ‘her karış toprağı ekin’ diyen Cumhurbaşkanına sesimizi duyuramıyoruz. Aylardır yalvarıyoruz, sorunumuza bir çözüm yolu bulunmasını istiyoruz ama ne yazık ki bizim sesimizi duyan yok” diye konuştular.

500 MİLYON TL ÇÖPE GİDECEK

Maliyetine yakın bir fiyata bile ürününü satmaya razı olan çiftçilere, tüccarın maliyetin yarısı kadar fiyat teklif ettiğini anlatan Gürer, “Depolarda 500 bin ton ürün çürümeye terk edildi. Bu ay içinde depodan çıkmazsa tamamen çürür. Bu kez depoyu temizlemek dahi ciddi giderdir. Depo süresi dolmak üzere. Binlerce çiftçi zaten icra kıskacında. Ürününü satamaz ise daha da zor duruma düşecek. Vakit varken, üreticinin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için çaba gösterilmeli. Patates sorununun tek çözü yolunun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin patates alımı yapması ve ihracat yolunun açılmasıdır” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören