Pegasus yurt içi seferlerini iptal etti

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklama şöyle: Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

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