Petrol ithalatı Ağustos’ta %39 arttı

Türkİye’nin toplam petrol ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 4 milyon 108 bin 295 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 52 artarak 2 milyon 855 bin 793 tona çıktı. Toplam petrol ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla 4 milyon 108 bin 295 tona yükseldi. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 46,1 artışla 1 milyon 66 bin 544 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 105 bin tonla Irak’tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 22 bin tonla Rusya ve 310 bin tonla Hindistan izledi. AA

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.